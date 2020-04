Rennes - Holveck répond à Aulas pour Maurice

Dans un entretien accordé vendredi soir au quotidien régional Le Progrès, Jean-Michel Aulas (71 ans), l'emblématique patron de l'Olympique Lyonnais, a confirmé le départ de Florian Maurice pour le Stade Rennais, où il prendra le poste de directeur sportif. Une sortie loin d'être au goût de Nicolas Holveck, le nouveau président du club breton. Dans les colonnes de L'Equipe, le dirigeant des Rouge-et-Noir (48 ans) s'est offert un droit de réponse, se montrant contrarié par les propos tenus par son homologue rhodanien.

"J'ai été très surpris qu'il s'exprime pour nous. Est-ce que moi je vais confirmer quelque chose qui se passe à Lyon ? Que Florian Maurice soit en discussion avec lui pour partir, O.K., il est toujours salarié de l'OL. Mais je suis surpris qu'il dise qu'il signe chez nous. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai rien signé avec quelque nouveau directeur technique que ce soit, et même si c'est Jean-Michel Aulas, ce n'est pas lui qui signe les contrats à Rennes. La situation est toujours la même, on en discutera quand il sera temps. Il y a une short-list de trois noms (pour le poste), et Florian Maurice est un des tout meilleurs en France. Mais il n'y a rien de fait", a assuré le dirigeant du SRFC chez nos confrères.