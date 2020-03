Rennes - James Léa-Siliki s'occupe... devant les jeux TV !

James Léa-Siliki s'occupe comme il peut face au confinement instauré par le Stade Rennais. Installé confortablement chez lui le temps que l'épidémie de coronavirus se stoppe, le milieu breton de 23 ans a trouvé une superbe occupation : les jeux télévisés. "Pas de foot mais un petit programme de l’après midi avec Des chiffres et des lettres à 16h10 sur France 3 et ensuite Tout le monde à son mot à dire sur France 2" a-t-il posté vendredi. Le Rennais a fini son après-midi de vendredi devant "N'oubliez pas les paroles".

