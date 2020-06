Rennes - Jérôme Rothen dégomme M'Baye Niang

Alors qu'il était encore sous contrat avec le Stade Rennais jusqu'en 2023, M'baye Niang, fin mai, avait clairement fait part de sa tentation de rejoindre l'Olympique de Marseille cet été, quitte à baisser son salaire pour le club. Une sortie médiatique qui avait agacé du côté de Rennes, en particulier l'entraîneur Julien Stéphan. Finalement, quelques semaines plus tard, l'attaquant de 25 ans a fait marche arrière et a exprimé son attachement au club breton en précisant qu'il serait "très heureux si jamais (il) devait rester". Il a d'ailleurs nié la rumeur qui circulait ces derniers jours au sujet d'un potentiel transfert au Qatar, au club d'Al-Duhail. Mais ces différentes déclarations ont visiblement mis en rogne Jérôme Rothen qui s'est exprimé dans l'After Foot d'RMC. "Au bout d'un moment il ne faut pas déconner, c'est quand même lui qui a mis le feu. (...) En début de saison dernière, il était bien content que Rennes paie son indemnité de transfert. Il a signé quatre ans, il lui reste trois ans de contrat. Il ne respecte pas Rennes".

Selon l'ancien joueur du PSG, la logique c'est qu'"il doit rester à Rennes. Rennes n'a pas dit qu'il était sur la liste des transferts" et surtout, il considère qu'"il n'y aucun club en France, à commencer par Marseille, qui sera capable de mettre 20 millions d'euros" pour le Sénégalais. Le consultant estime que Niang doit beaucoup au club rennais qui l'a "relancé en lui donnant la stabilité, qu'il n'a jamais eue depuis le début de sa carrière. Il a fait 11 clubs (Caen, AC Milan, Montpellier, Genoa, Watford, Torino FC et Rennes en réalité, ndlr) en 8 ou 9 ans" a-t-il rappelé. "Donc respecte le club qui t'a donné cette stabilité (...) après, si tu es transféré et que tu permets à Rennes de gagner un peu d'argent, pas de problème. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas donc tais-toi" a sèchement conclu Rothen.