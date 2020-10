Rennes - Julien Stéphan : 'Je suis déçu'

Sur un petit nuage depuis le début de la saison, le Stade Rennais a été battu pour la première fois, hier sur sa pelouse, face à Angers SCO. Devant au tableau d'affichage grâce à un but d'Adrien Hunou, les Bretons se sont fait rejoindre en première période, avant de craquer en seconde. Après match, l'entraîneur du SRFC, Julien Stéphan a analysé ce revers.

Ligue 1 - 8e Journée Rennes 1 - 21 - 1 Angers A. Hunou 18'

27' S. Boufal

57' A. Fulgini



"Je suis déçu. On a eu deux visages. On fait une bonne entame de match jusqu’au but. Comme mardi (match nul 1-1 face à Krasnodar en Ligue des Champions) on est rejoint deux fois trop vite. Après, il y a eu trop de manques, on s’est coupé en deux, on n’a pas gagné suffisamment de duels, on n’a pas réussi à être bon dans notre marquage en possession pour les laisser dans leurs 30 m. Et ils nous ont contrés, là où ils excellent. C’est un match raté dans tous les compartiments du jeu. On a un groupe de qualité mais on a perdu de l’intensité et de la qualité dans la récupération du ballon, on concède trop d’occasions."