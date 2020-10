Rennes - Julien Stéphan : 'On va apprendre énormément de cette rencontre'

Julien Stéphan, l'entraîneur de Rennes, a debriefé la défaite 0-1 face au FC Séville. Le technicien breton concède qu'il a vécu une "soirée compliquée, face à une équipe très forte, qui a eu une grosse maîtrise collective". "On a essayé de s'attacher à être le mieux organisé possible. Mon seul regret est de ne pas avoir poussé certaines situations avec le ballon. Ça ne va pas enlever le courage et la détermination dont les joueurs ont fait preuve. Les blessures (de Rugani et Bourigeaud) n'ont pas facilité les choses, ça m'a empêché de prendre d'autres options en deuxième mi-temps. Mais ce n'est pas une excuse. On est tombé sur une équipe plus forte".

Le technicien a toutefois quelques signes de frustration, comme la manière dont le but est encaissé. "C'est évident, Séville est une grosse équipe qui a beaucoup de maîtrise et de maturité. En fin de match, elle a gelé le ballon dans les dernières minutes. C'est la première fois qu'on est là. On va apprendre énormément de cette rencontre, même si elle était difficile pour nous. Je suis frustré de la manière dont on prend le but, il aurait pu arriver différemment. Je pense qu'on peut mieux le gérer."