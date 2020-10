Rennes - Julien Stéphan : 'Un très bon tirage'

Pour sa première en Ligue des Champions, Rennes affrontera Séville, Chelsea et Krasnodar dans le groupe E. Le coach breton Julien Stéphan s'est confié à RMC Sport.

"On est ravis bien sûr, on va retrouver Edouard (Mendy). On s'était dit qu'on se retrouverait très vite pour la Ligue des champions. Ensuite il y a Séville le dernier vainqueur de la Ligue Europa. Et puis il y a Krasnodar qui a réussi à se qualifier. C'est un très bon tirage. On veut prendre de l'expérience, on essaiera de voler un maximum de points à ces équipes. On jouera avec bravoure et générosité pour ne pas avoir de regret et on verra où cela nous mènera"