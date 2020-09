Rennes - Julien Stéphan confirme le transfert de Mendy à Chelsea

Absent de la feuille de match hier lors de la victoire du Stade Rennais contre Monaco (2-1), Edouard Mendy (28 ans) va bientôt s'engager à Chelsea pour 25 millions d'euros selon L'Equipe. Une rumeur devenue véridique que lorsque le gardien sénégalais a réalisé ses adieux au groupe plus tôt dans la matinée du samedi. A la fin de la rencontre face à l'ASM, l'entraîneur Julien Stéphan a confirmé le départ son solide portier au micro de Téléfoot.

"On cherche un gardien, ce n'est un secret pour personne", reconnaît le Breton qui vise Alfred Gomis (Dijon). "Edouard Mendy va certainement nous quitter pour rejoindre Chelsea. On a besoin à ce poste là de récupérer quelqu'un très rapidement, je ne peux pas vous donner de noms puisqu'il n'y a rien de définitif." Pour le moment, c'est le vétéran Romain Salin (36 ans) qui tient parfaitement la maison. Mais les Rouge et Noir veulent se rassurer et trouver mieux, à l'aube de leur toute première participation à la Ligue des Champions.