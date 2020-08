Rennes - Julien Stéphan content de la bonne réaction des siens

Malmené en première période par un LOSC appliqué, le Stade Rennais est parvenu à arracher le match nul au stade Pierre Mauroy (1-1) grâce à Damien Da Silva. Une bonne réaction permise avec l'entrée décisive d'Eduardo Camavinga qu'a tenu à louer l'entraîneur breton, Julien Stéphan. "Ceux qui sont rentrés sur la dernière demi-heure nous ont permis d'avoir de la fraîcheur, de profiter de certains espaces qui s'ouvraient. C'est vrai qu'Eduardo (Camavinga) de par sa percussion, dès qu'il y a de l'espace on le voit beaucoup. Il a distribué le jeu, il a été très influent. Mais je veux vraiment souligner la qualité de la réaction qu'on a eue."

Un point du nul mérité selon le fils de Guy, adjoint de Didier Deschamps en équipe de France. "On est malheureux en première mi-temps. On est menés alors que Lille n'a pas grand-chose, n'a pas beaucoup de situations. On est à dix à ce moment-là. On n'a pas eu le temps de faire le changement. Et puis derrière on a eu beaucoup de caractères et de qualités pour revenir. On a même quelques regrets en fin de match parce qu'on a la situation d'Eduardo (Camavinga) au deuxième poteau plus le poteau de Martin (Terrier) pour prendre l'avantage. Mais je crois qu'on a fait un match consistant contre une équipe lilloise qui sera là cette année, qui a beaucoup d'arguments. On a terminé très fort."