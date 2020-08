Rennes - Julien Stéphan débriefe le succès obtenu contre Montpellier

Pour son retour au Roazhon Park, le Stade Rennais a logiquement disposé du Montpellier Hérault Sport Club (2-1, résumé et notes), ce samedi après-midi lors de la 2ème journée de Ligue 1. Une victoire qui fait la satisfaction de Julien Stéphan, l'entraîneur breton, qui a particulièrement aimé l'état d'esprit affiché par ses joueurs. Le technicien des Rouge-et-Noir a, en revanche, beaucoup moins goûté le manque d'efficacité de ses hommes dans les derniers gestes.

"C'est une victoire méritée bien que trop étriquée au regard du nombre d'occasions qu'on a eues. À la mi-temps, le match aurait déjà dû être plié. Avec les occasions qu'on a eues, un petit peu de malchance, un petit manque de justesse aussi par moments... À partir du quart d'heure de jeu, on a vraiment créé collectivement des choses très très intéressantes, avec des bons mouvements, de la profondeur dans l'attaque, des déplacements bien coordonnés. Le regret c'est de n'avoir pas validé nos temps forts", a indiqué Julien Stéphan en conférence de presse, et d'étayer ses propos : "On joue avec la bonne attitude, on cherche à entreprendre, à créer du problème chez l'adversaire, ça me plaît (...) Maintenant on a un déficit d'efficacité, comme la dernière demi-heure à Lille où on a eu la possibilité de marquer davantage de buts. Ça sera un axe de travail dans les semaines à venir".