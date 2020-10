Rennes - Julien Stéphan dédie la victoire face à Brest aux supporters

A la suite de la victoire des Rennais face à Brest dans ce derby de la Bretagne (2-1), Julien Stéphan s'est exprimé en conférence de presse. "Il y a eu un manque de réussite. Il fallait essayer de tout faire pour ne pas concéder ce premier but. Ils ont réussi sur une de leurs rares occasions. On est vite revenu dans la rencontre. Ceux qui sont entrés ont apporté beaucoup de dynamisme pour terminer le travail. On prend l’avantage sur coup de pied arrêté, ça fait partie du jeu. Le score aurait pu être plus lourd en fin de match" a-t-il confié.

Il a tenu également à s'adresser aux supporters rennais, dans cette période difficile. "C’était aussi un match pour les supporters. On a encore la chance de faire notre travail, c’est un privilège. Il faut profiter de ça pour donner du bonheur au gens." a ajouté le technicien français.