Rennes - Julien Stéphan élogieux envers Hatem Ben Arfa

Le Stade Rennais accueillera vendredi les Girondins de Bordeaux (19h) pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse ce mercredi, l'entraîneur breton Julien Stéphan a évoqué ses retrouvailles à venir avec Hatem Ben Arfa (33 ans) , qui évolue à Bordeaux, et passé par le club breton lors de la saison 2018-2019. Il était parvenu à bien se relancer en jouant un rôle important dans l'équipe après 2 années compliquées au PSG. Son passage a laissé de très bons souvenirs à Stéphan.

"Pour une première expérience professionnelle, c’est une chance d’avoir eu l’opportunité d’entraîner un joueur comme ça. C’est un joueur très talentueux et différent. Il a une manière de fonctionner différente de beaucoup d’autres joueurs. C’est une grande richesse d’avoir pu connaître ce fonctionnement et d’avoir pu entraîner ce type de joueur. Si j’avais un joueur comme ça aujourd’hui à entraîner, je le gérerai peut-être différemment qu’il y a deux ans. J’ai évolué. Je ne sais pas si je le relance mais lui me lance", a souligné le technicien rennais envers l’ancien Niçois.