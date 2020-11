Rennes - Julien Stéphan est très clair sur son avenir

En difficulté au niveau des résultats depuis quelques semaines maintenant, le Stade Rennais attaque les matchs retours de la phase de poule de Ligue des Champions ce mardi (18h55) contre Chelsea. Les Bretons, qui ne comptent qu'une victoire sur les huit derniers matchs TCC, restent d'ailleurs sur un revers décevant face à Bordeaux vendredi soir. Julien Stéphan, l'entraîneur rennais, a fait son apparition ce lundi en conférence de presse avant le match contre les Londoniens pour répondre aux rumeurs sur son avenir.

"J’avais dit la même chose il y a un mois et demi (ne pas se projeter au delà de cette saison, ndlr) , quand les résultats étaient meilleurs. On sera au terme de la saison à la fin d’un cycle de trois ans avec le groupe, et j’ai juste dit qu’il fallait se poser les bonnes questions, analyser tranquillement les choses, faire un bilan pour savoir si on doit repartir ensemble sur un nouveau cycle, ou non." explique-t-il. "Il semblerait qu’une nouvelle interprétation en soit faite, mais ça ne veut absolument pas dire que je veux partir et que ça va mal. Bien au contraire. Je suis dans un très bon club, je suis ravi de travailler avec ces joueurs-là, avec Florian Maurice, Nicolas Holveck, je suis ravi d’avoir l’actionnaire qu’on a. Je dis simplement par honnêteté intellectuelle que quand on est entraineur, un métier épuisant bien que passionnant, il faut savoir se poser pour faire un bilan. (…) N’y voyez pas des envies de départ parce que les résultats sont moins bons actuellement."