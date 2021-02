Rennes - Julien Stéphan est très remonté après le nul contre Lorient

Julien Stéphan, l'entraîneur de Rennes, n'est pas très content du match nul face à Lorient (1-1). Les Bretons, en tête à la pause grâce à un but de Martin Terrier (14ème), ont finalement encaissé le but égalisateur à 10 minutes de la fin du match par Boisgard (83ème). Et en conférence de presse, le technicien rennais a pointé du doigt les insuffisances de son équipe.

"On a fait un match insuffisant, notamment sur le plan technique, on a eu énormément de déchet. On avait pourtant bien entamé la rencontre, on voulait être très actifs à la perte du ballon et dans le contre-pressing. On a marqué de cette manière. On n'a pas réussi à s'installer chez eux. On a eu la balle du 2-0 mais on n'a pas marqué et l'égalisation a suivi. Avec le déchet technique, on ne construit pas, on ne maîtrise pas les choses, on rend la balle à l'adversaire... Je ne sais pas si c'est un manque de rythme ou pas" lâche-t-il. "Les six points pris lors des deux derniers matches ont dû leur donner confiance. Nous, c'est notre manque de qualité technique qui nous a fait reculer. Un manque de concentration ? Un manque d'application ? Je ne sais pas, il va falloir qu'on trouve vite l'explication. C'est pas notre habitude d'avoir autant de déchet. On a quelque chose de très important à jouer sur cette fin de saison, il faudra montrer beaucoup plus de qualité que ça. Il y a beaucoup d'équipes qui convoitent notre 5e place."