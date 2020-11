Rennes - Julien Stéphan évoque (déjà) son futur départ

Le Stade Rennais n'avance plus. Les Bretons se sont une nouvelle fois inclinés (0-1) ce vendredi face à Bordeaux et n'ont remporté qu'un seul de leur huit derniers matchs toutes compétitions confondues. Une terrible statistique qui commence à avoir un impact au classement de Ligue 1. 3ème avant le début de cette 11ème journée, Rennes a déjà perdu deux places et risque de voir ses concurrents aux places européennes prendre de l'avance d'ici dimanche soir. Comme souvent dans ces périodes compliquées les regards sont tournés vers l'entraineur. Julien Stéphan a justement évoqué en conférence de presse la future fin de son aventure rennaise.

"Bien sûr que je le sais (qu'un jour il quittera Rennes). Quand j'ai accepté de prendre ce poste-là, j'avais bien conscience que ça pouvait arriver plus vite que si j'étais resté à la formation. On le sait. Je n'ai pas non plus envie de me projeter plus loin que cette saison-là, profiter des bons moments que l'on a à vivre, des expériences que l'on a à vivre également et puis on verra par la suite ce qu'il en sera". Interrogé sur une possible prolongation de contrat, l'entraineur breton botte en touche. "Ça je ne sais pas, il faudra voir avec la direction surtout il y aura un bilan à faire à la fin de la troisième saison puisque ce sera la fin de ma troisième saison. Il y aura un bilan à faire. Est-ce que le cycle est terminé ? Est-ce qu'on en commence un autre ? Est-ce qu'on poursuit ? Est-ce qu'il y a de l'usure ? Est-ce qu'il n'y a pas d'usure ? Est-ce que tout le monde est content du travail ? Est-ce que le fonctionnement est ok ou pas ? Donc ça, c'est un devoir d'honnêteté intellectuelle à faire de l'actionnaire avec sa direction. Mais ça sera fait en fin de saison" a déclaré le technicien du Stade Rennais.