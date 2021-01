Rennes - Julien Stéphan évoque l'arbitrage avec l'OM

Dans le cadre de la 22ème journée de Ligue 1, le Stade Rennais (5ème) se déplace sur la pelouse de l'Olympique de Marseille (6ème). Au match aller, les bretons s'étaient imposés (2-1) au terme d'une rencontre marquée par l'exclusion de Pape Gueye. Après avoir évoqué ce fait de jeu et la légitimité du carton, l'entraîneur Rouge et Noir Julien Stéphan s'est permis d'adresser un message aux marseillais qui s'étaient plaints de l'arbitrage ce soir-là.

"Marseille, c’est l’équipe qui reçoit le plus de cartons depuis le début de saison et il y a des raisons. Je ne pense pas que l’excuse valable soit de dire que les arbitres sont plus sévères avec Marseille que d’autres clubs. Les arbitres sont honnêtes, intègres, ils prennent leurs décisions en leur âme et conscience, en fonction de ce qu’ils voient sur le terrain" a rétabli le technicien français.