Rennes - Julien Stéphan explique comment il protège sa pépite Camavinga

Eduardo Camavinga attise la convoitise des plus grands clubs européens et en particulier celui du Real Madrid. Ses récentes performances ne sont pas passées inaperçues et la somme réclamée par les Rennais affole les compteurs. À tout juste 17 ans, le jeune français pourrait être déstabilisé par tant de tractations.

Interrogé en conférence de presse en amont du match de Coupe de la Ligue face à Amiens, Julien Stéphan a tenu à calmer le jeu autour de sa pépite qu’il a lancée en pro à 16 ans, 4 mois et 27 jours (premier match le 6 avril 2019 contre Angers) : "Son talent explose aux yeux de tout le monde. Je trouve qu’il le gère pour l’instant très bien. Il a un bon entourage, on l’accompagne bien au quotidien pour qu’il puisse gérer ça de façon sereine. Il ne faut surtout pas oublier qu’il n’a que 17 ans. On ne maîtrise pas ce qui se dit, on ne maîtrise pas les sommes. Ce qu’on maîtrise, c’est l’accompagnement qu’on aura avec lui au quotidien et le discours qu’on pourra lui tenir. Je sais qu’autour de lui, il y a de la sérénité, de la tranquillité. On est dans cet esprit-là. Nous, on doit le protéger, on doit le tranquilliser par rapport à tous ces événements".