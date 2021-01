Rennes - Julien Stéphan félicite ses joueurs après le succès à Brest

Ce dimanche après-midi, le Stade Rennais FC a remporté le derby de Bretagne face au Stade Brestois 29 (1-2, analyse et notes), lors de la 20ème journée de Ligue 1. Au sortir de ce succès, acquis de haute lutte, la satisfaction était logiquement de mise chez Julien Stéphan. L'entraîneur des Rouge-et-Noir a notamment apprécié l'état d'esprit affiché par son équipe dans le Finistère.

"On connaît la valeur de ces trois points. Beaucoup d’équipes s’étaient cassées les dents ici. Cette équipe brestoise est très performante à domicile. Elle a la faculté de créer du danger. On a un peu enragé sur la manière dont on a pris le premier but car c’était ce que l’on avait identifié. Derrière, j’ai beaucoup aimé la réaction immédiate du groupe pour égaliser sur un très bon mouvement collectif. Ensuite, on a repris le contrôle du jeu pendant vingt minutes puis ils ont poussé davantage sur la fin de première période en se créant une ou deux situations. Je trouve que l’on a fait une seconde mi-temps très intelligente dans le contrôle du jeu en les laissant dans leur propre moitié de terrain. On voulait les repousser au maximum car on les savait très dangereux sur les situations de centres. C’est vraiment une grosse performance de venir gagner ici", a savouré le technicien rennais, pas peu fier d'avoir renoué avec le succès après deux nuls : "On entretient notre dynamique avec un septième match consécutif sans défaite. C’est aussi notre première victoire de 2021 qui vient un peu enlever la frustration que l’on peut avoir après la grosse performance contre Lyon", a-t-il ainsi poursuivi, et de conclure : "C’est la constance qui fera la différence. On prend tout ce que l’on peut prendre. On va avoir deux gros morceaux encore en janvier avec la réception de Lille et le déplacement à Marseille".