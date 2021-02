Rennes - Julien Stephan furieux contre le début de match de ses joueurs face à Angers

Le Stade Rennais s'est incliné (2-1) face au SCO d'Angers ce jeudi soir lors des 32èmes de finale de la Coupe de France. Les Bretons ont très mal entamé ce match en encaissant deux buts au bouts de 14 minutes de jeu. Présent en conférence de presse, Julien Stéphan était très remontré contre ses joueurs.

"Je suis déçu, oui, très en colère du début de match, un début de match indigne, sans intensité, sans énergie. On n'a pas gagné un seul duel, on a été mis en difficulté à chaque fois qu'ils entraient dans notre camp. On a fait une entame de match catastrophique, et une bonne deuxième mi-temps, voire très bonne. Mais, une nouvelle fois, on a manqué d'efficacité. Tout le monde dit que Rennes a un super effectif, peut-être que ça rentre dans nos têtes et qu'on se voit plus beaux qu'on ne l'est. Il y a forcément des leçons à tirer, maintenant on aura un match par semaine jusqu'à la fin de saison, il y aura peu de rotation et chacun devra se battre au quotidien à l'entraînement pour gagner sa place"