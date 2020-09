Rennes - Julien Stéphan heureux de la victoire contre Monaco

Troisième victoire de suite pour le Stade Rennais face à Monaco (2-1). Le début de saison étincelant des Bretons se confirme, à un mois du démarrage de sa première aventure en Ligue des Champions. Les Rouge et Noir ont arraché le succès dans le temps additionnel avec le jeune Adrien Truffert. Une nouvelle prestation de qualité qu'a tenu à souligner l'entraîneur Julien Stéphan.

"On a pris un ascendant certain en étant très haut sur le terrain, en réussissant à les acculer dans les 30 derniers mètres, en récupérant les ballons rapidement, et en mettant beaucoup de monde sur leur ligne défensive", résume-t-il. "J’ai trouvé la production des joueurs à la fois intense et courageuse. C’est grâce à l’état d’esprit des joueurs, la volonté de ne jamais lâcher. La bonne forme physique des joueurs aussi, parce qu’on a terminé très fort. La mentalité des joueurs qui sortent du banc, qui sont régulièrement décisifs. C’est un ensemble de choses qui nous permettent de rester dangereux jusqu’à la dernière seconde. Je pense aussi que le fait d’avoir passé une bonne trentaine de minutes dans les 35 derniers mètres adverses a usé l’adversaire, à un moment donné ça craque." Rennes se déplacera samedi prochain pour un choc de haut-vol à Saint-Etienne.