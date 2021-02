Rennes - Julien Stéphan ne mâche pas ses mots après la défaite face à l'ASSE

Ce dimanche après-midi, au Roazhon Park, le Stade Rennais FC s'est incliné face à l'AS Saint-Etienne (0-2, analyse et notes). Au sortir de cette défaite concédée dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1, qui confirme la mauvaise passe bretonne (2 nuls et 2 défaites sur les 4 derniers matches), Julien Stéphan n'a pas mâché ses mots en conférence de presse. L'entraîneur des Rouge-et-Noir trouve que ses joueurs ont décroché, physiquement et aussi mentalement.

"C'est certainement la pire prestation de la saison pour nous. Avec beaucoup de fébrilité technique dès le début du match. On a failli dans tous les domaines du jeu. Aujourd'hui, on a décroché, techniquement, dans l'intensité et l'agressivité. Peut-être aussi un décrochage mental. C'est une contre-performance et un match raté dans tous les domaines. Ça faisait un moment qu'on n'était pas tombés aussi bas que ça. Je ne vais pas m'arrêter sur les deux buts, c'est le contenu général qui n'est pas bon", a estimé le technicien rennais, et d'ajouter : "L'inquiétude, la colère, ce n'est pas ça le principal, c'est de trouver les leviers qui permettent à ces joueurs de retrouver de la confiance, de la sérénité et du mordant. C'est trop tendre ce qu'on produit".

Malgré cette mauvaise passe, Julien Stéphan ne compte pas abdiquer et va tout faire pour permettre à son équipe d'inverser la tendance : "En ce qui me concerne, la combativité est là, la flamme est là, l'envie de trouver des solutions est là. Il faudra améliorer beaucoup de choses dans notre jeu si on veut rester dans le premier tiers du classement. Après un match comme ça, la 5ème place ne tient plus qu'à un fil", a-t-il lancé, et de conclure : "Cette saison a été très cyclique, avec des périodes fastes et d'autres beaucoup plus compliquées. Il faut rebondir".