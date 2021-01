Rennes - Julien Stéphan ne se satisfait pas du nul face à l'OL

Le Stade Rennais et l'Olympique Lyonnais se sont séparés dos à dos ce samedi lors de la 19ème journée de Ligue 1. Alors qu'ils menaient pourtant 2-0, les Bretons ont craqué en toute fin de match, de quoi laisser des regrets à Julien Stéphan.

"On est déçus du résultat. On a fait 75 minutes de très haut niveau, on a dominé cette équipe lyonnaise. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été dominés comme ça. Tout ce qu'on avait préparé a fonctionné. Mais il nous a manqué les 15 dernières minutes. Il y a eu aussi un peu d'immaturité de notre part. Si on arrive à reproduire ce genre de performance, on aura quelques victoires supplémentaires cette saison [...]. Après la domination stérile de mercredi à Nantes, on a été jusqu'au bout, en se créant des situations. On a 33 points à mi-saison, on égale notre record de la saison dernière. Pour la suite, j'espère qu'on va arriver à gagner en régularité dans la performance" a déclaré l'entraineur de Rennes en conférence de presse.