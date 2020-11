Rennes - Julien Stéphan pense qu'il y a 'énormément de choses à corriger'

Hier soir, le PSG a dominé Rennes au Parc des Princes (3-0). Suite à cette défaite cuisante, le technicien français Julien Stéphan s'est exprimé sur la défaite des Bretons en conférence de presse.

"Il nous a manqué beaucoup de choses… De l’intensité, de la qualité dans le jeu. On est mal rentré dans ce match avec de grosses erreurs qui ont occasionné les deux premiers buts. On a été globalement trop stérile dans le domaine offensif et ça donne une défaite logique. Le pressing ? Je ne pense pas qu’un seul domaine explique la défaite de ce soir, ce qu’on a proposé était globalement insuffisant. (..) De la naïveté ? Oui. Sur le premier but, on est dans le camp adverse et on perd 50 mètres sans explication. Sur le troisième, c'est aussi l'apprentissage du haut niveau avec des duels durs et âpres... On ne doit pas s'arrêter lorsque ça secoue un peu. Il y avait aussi de jeunes joueurs sur la pelouse, encore en apprentissage, mais c'est vrai qu'en faisant deux cadeaux à cette équipe de Paris qui n'en demandait pas tant, on s'est pénalisé. (...) Il y a eu plus de réalisme, d’efficacité, de roublardise, d'intensité chez eux. On a encore beaucoup de progrès à faire pour lutter contre ces équipes-là. On l'a vu cette semaine. Même si ce sont deux contenus de match différents, ça fait deux lourdes défaites à l'arrivée. Il y a énormément de choses à corriger", a confié l'entraîneur de Rennes en conférence de presse.