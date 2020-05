Rennes - Julien Stéphan réagit à la qualification pour le 3ème tour préliminaire de LDC

A seulement 39 ans et en l'espace d'un an et demi à la tête du Stade Rennais, Julian Stéphan a écrit son nom dans l'histoire du club breton. Près de 50 ans après le dernier trophée remporté, il a permis au club de soulever la Coupe de France en 2019 et voilà qu'il a mené le club sur la troisième marche du podium de Ligue 1, synonyme de qualification pour le 3ème tour préliminaire de la Ligue des Champions. La performance est d'ores et déjà historique pour le club. "[...] Il y a un peu de frustration en tant que compétiteur, car on aurait souhaité aller au bout ; et de la fierté car il est significatif pour le Rennes d'être troisième à la mi-mars, avec un classement historique, en ayant battu à mi-saison notre record de points (33). Au regard de tout ça, Rennes est un beau troisième" a confié Stéphan dans un entretien accordé à L'Equipe.

"Oui, il y a pour l'instant la qualification pour le troisième tour préliminaire. On n'est pas encore en C1. On a deux certitudes : on est qualifiés pour le troisième tour et on jouera une Coupe d'Europe la saison prochaine. Laquelle, on ne sait pas encore" a-t-il rappelé, puis d'évoquer le prestige de la Coupe aux grandes oreilles. "La C1, c'est un autre monde en termes de niveau d'adversité, de compétitivité. C'est le Graal des compétitions de club. Le niveau est tellement élevé qu'il est difficile de gagner ne serait-ce qu'un match, on l'a vu avec Lille (1 point), qui a pourtant réussi des matches de bonne facture avec un effectif de très bonne qualité. Si par bonheur on arrive à se qualifier pour la phase de groupes, ce sera bien évidemment une expérience incroyable pour le club, avec l'objectif de se confronter à ce qui se fait de mieux, d'acquérir davantage d'expérience, de progresser."