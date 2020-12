Rennes - Julien Stéphan regrette le manque de réalisme des Bretons

Rennes est éliminé de la Ligue des champions et ne participera également pas à la Ligue Europa. Les Bretons se sont inclinés face à Krasnodar (1-0) lors de la cinquième journée des phases de poules et voient leurs rêves européens s'envoler. Présent en conférence de presse après la rencontre, Julien Stéphan a évoqué le manque d'expérience et d'efficacité de ses joueurs.

"Il y a toujours beaucoup d’enseignements à tirer, ce que l’on va faire en interne. Ce soir, c’est la déception qui l’emporte, on a fait plus que jeu égal avec notre adversaire et une nouvelle fois, ça s’est joué sur l’efficacité. On a eu les premières situations pour marquer. 0-0 aurait été beaucoup plus logique. Il y a de la frustration. C’est une première expérience dans cette compétition, c’est une phase d’apprentissage même si je sais que ça ne fait pas plaisir d’entendre ça. C’est la réalité. On découvre le très haut niveau. Il nous a manqué l’essentiel dans cette compétition, l’efficacité. C’est une compétition impitoyable qui demande de l’expérience, de la réussite par moments et de pouvoir jouer avec toutes ses forces" a déclaré le technicien rennais.