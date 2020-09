Rennes - Julien Stéphan répond à la polémique Mbaye Niang et règle ses comptes avec Pierre Ménès

Julien Stéphan a profité d'une conférence de presse au Stade Rennais pour régler ses comptes avec Pierre Ménès. L'entraîneur breton, pointé du doigt par le chroniqueur de Canal+ dimanche pour ne pas avoir convoqué Mbaye Niang, n'a visiblement pas apprécié les propos du consultant. "J'ai entendu dire d'un journaliste de Canal+ que 'je n'avais pas été foutu d'amener Mbaye au match à Benfica et que je comptais plus sur lui'. Le devoir d'information est fondamental, il ne faut pas manipuler les gens et là c'est de la manipulation. Il se trouve que Mbaye ne s’est pas présenté à l’entraînement la veille du départ à Benfica, c’est la raison pour laquelle il n’était pas là. C'est facilement vérifiable et ça aurait du être vérifié" a-t-il lâché.

Pour répondre plus précisément sur le cas Mbaye Niang, Stéphan le considère, toujours, comme une option en attaque : "J’ai montré avec Mbaye que ce soit à Nice en amical (2-3, le 15 août) où il a joué 90 minutes avant la première journée de championnat, ou à Lille (1-1, le 22), où il était titulaire, que c’était une option devant. Je l’ai dit, je suis très pragmatique et en fonction des options de jeu qu’on veut mettre en place, des caractéristiques de l’adversaire, on pouvait faire différents choix. (…) Donc, il y a une concurrence importante avec des joueurs qui doivent rentrer dans cette concurrence, qui doivent l’accepter, en tout cas je suis ravi d’avoir trois attaquants à ma disposition". Enfin, relancé sur les envies de départ, l'entraîneur breton a ajouté : "Ça, ça le regarde, les envies d’ailleurs, et malgré tout ce qui a été dit, la première journée de championnat, je l’ai titularisé. Quel signal supplémentaire je peux envoyer ?"