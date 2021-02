Rennes - Julien Stéphan répond à Pierre Ménes

Le Stade Rennais se déplace à Montpellier ce dimanche à 13 heures dans le cadre de la 26ème journée de Ligue 1 et reste sur une triste série de cinq matchs sans la moindre victoire (3 défaites, 2 nuls). Le week-end dernier, les Bretons se sont une nouvelle fois inclinés (0-2) face à l'AS Saint-Étienne et se sont par conséquent attirés les foudres de Pierre Ménes. Le consultant de Canal + avait jugé Julien Stéphan comme étant le principal responsable de la saison compliquée de Rennes à cause de la mauvaise gestion de son effectif lors des précédents mercatos. Présent en conférence de presse, l'entraineur des Rouge et Noir a tenu à répondre à ces accusations.

"Quand on critique l’entraîneur, le professionnel, c’est logique, on fait un métier public, on peut être critiqué en tant que tel, a accepté le technicien. Par contre, quand il y a des mensonges qui sont dits, et ce n’était pas le premier dimanche soir, qu’une analyse manque cruellement d’objectivité, on touche à mon intégrité et à celle du club et ça ce n’est pas acceptable. Le seul but de ces critiques, ce sont des attaques personnelles pour toucher mon intégrité (...) Je ne vais pas généraliser, c'est une personne qui dit ça, qui ment depuis longtemps" a lancé le technicien breton.