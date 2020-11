Rennes - Julien Stéphan s'en prend à Kurt Zouma après son échange avec Camavinga

Le Stade Rennais s'est incliné (1-2) dans les dernières minutes de la rencontre face à Chelsea ce mardi. Olivier Giroud est venu profiter d'une perte de balle de Clément Grenier dans l'axe pour offrir la victoire aux Blues et les qualifier en 8ème de finale de la Ligue des Champions. À la fin de la rencontre, Kurt Zouma s'est rapproché de son compatriote Eduardo Camavinga pour revenir sur cette action et lui glisser quelques conseils. "Parfois, il faut balancer quand vous êtes derrière. Nous, c'est ce qu'on fait des fois. Quand il y a la pression, vous perdez les ballons et but. À chaque fois, c'est comme ça. C'est arrivé contre le PSG" a notamment avancé le défenseur londonien. Un discours que ne semble pas avoir apprécié Julien Stéphan.

"Ils nous ont donné quasiment le même ballon en première mi-temps. On a exactement la même situation. Il faut toujours tout analyser. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire depuis 48 heures qu'il y a eu exactement la même situation pour nous. La différence dans le très haut niveau, c'est qu’ils nous ont punis, nous on ne les a pas punis. La seule vérité, c'est celle-là. Le très haut niveau, c'est saisir ses opportunités. (...) Je ne pense pas que Lampard demande à ses défenseurs de dégager. Ça répond à un contexte, une circonstance. On dégage aussi, on en a sorti plusieurs, des ballons longs. On veut faire de cette séquence une généralité. Regardez ce qui s'est passé, il y a eu exactement la même situation des deux côtés, exactement la même" a déclaré le technicien breton en conférence de presse.