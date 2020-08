Rennes - Julien Stephan savoure la qualification directe en LDC

Les quatre dernières équipes encore en lice en Ligue Europa (Manchester United, FC Séville, Inter Milan et Chakhtar Donetsk) sont déjà qualifiées pour la prochaine édition de la Ligue des Champions via leurs championnats respectifs. Ainsi le troisième de la Ligue 1, à savoir Rennes, accède directement aux phases de poules de la C1."On est fier parce que c'est une première, parce que l'on rentre dans l'Histoire, parce qu'on va vivre une expérience fantastique qui va forcément faire grandir le club", s'est réjoui Julien Stéphan, l'entraîneur du club breton, au micro de RMC Sport. "On sait où on met les pieds, on connaît la complexité de la Ligue des Champions, mais on devra croquer à pleines dents et donner le maximum pour donner une bonne image", a-t-il conclu.