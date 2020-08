Rennes - Julien Stéphan se réjouit de la convocation de Camavinga en équipe de France

Didier Deschamps a annoncé ce jeudi la liste de l'équipe de France pour les matches contre la Suède (5 septembre) et la Croatie (8 septembre). Parmi les joueurs convoqués, il y a eu plusieurs nouveaux dont Eduardo Camavinga. À seulement 17 ans, le milieu de terrain du Stade Rennais a été appelé pour la première fois avec les A. Une convocation qui a fait plaisir à son entraîneur en club, Julien Stéphan. "Je l'ai félicité de manière très naturelle, de visu, en lui disant que j'étais heureux pour lui mais que ce n'était que le commencement. Je lui ai dit qu'il fallait, avant de penser à la sélection, bien préparer son match de demain (samedi) et qu'ensuite, il pourrait penser à son départ de Clairefontaine", a expliqué le coach breton en conférence de presse.

Le technicien rennais a également mis en avant les qualités de son jeune joueur. "Eduardo exprime son potentiel avec les pros depuis un peu plus d'un an, il garde la tête sur les épaules et le principal, c'est ça, qu'il continue à prendre du plaisir, qu'il ne change pas sur le plan humain, et à ce niveau-là, il est top top top niveau, donc voilà, c'est tout ce qui nous intéresse", a-t-il confié. "Ce qui lui arrive, c'est fantastique, ça va être une magnifique expérience et c'est aussi le début d'un long chemin et de la confirmation future", a conclu Julien Stéphan