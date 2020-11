Rennes - Julien Stéphan souligne l'inconstance de son équipe

Le Stade Rennais n'y arrive plus. Les Bretons ont arraché le match nul (1-1) face à un Strasbourg réduit à dix dès la 39ème minute ce vendredi soir. Les Rennais ont gagné un seul de leurs six derniers matchs de championnat et commencent à sérieusement chuter au classement. Présent en conférence de presse après la rencontre, Julien Stéphan était plus alarmé par le jeu produit par son équipe que par la mauvaise opération comptable.

"Je suis très déçu de notre première mi-temps. On avait bien commencé et on a arrêté de jouer au bout de dix minutes. On a arrêté de chercher la largeur, on était en retard, on n'a plus gagné de duels, c'était trop insuffisant. La première mi-temps me reste en travers de la gorge. En supériorité numérique, on a pris le contrôle total du match, on a joué dans leurs 40 mètres, on a égalisé et on a eu les situations pour l'emporter. On manque de constance. Il y a trop de décalages (de niveau) à l'intérieur des matches et entre les matches pour pouvoir être régulier. On n'a pas eu de chance, il n'y a rien qui tourne pour nous. On a un groupe très jeune, c'est vrai, mais on est capable de faire autre chose" a assuré le technicien breton.