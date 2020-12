Rennes - Julien Stéphan voit les Bretons lutter pour le maintien cette saison

Le Stade Rennais vient de subir une violente énième contre-performance ce samedi face au RC Lens lors de la 13ème journée de Ligue 1. Les Bretons se sont inclinés (0-2) au Roazhon Park face au promus, dans une rencontre où les Rennais n'ont une nouvelle pas réussi à élever leur niveau de jeu. Les hommes de Julien Stéphan se sont imposés qu'une seule fois sur leurs douze dernières rencontres. Présent en conférence de presse après le match, le technicien de 40 ans paraissait très pessimiste quant au futur de Rennes.

"On est dans une spirale extrêmement négative. On a l'obligation de reconsidérer tout de suite les objectifs. Il faut être lucides et se dire qu'on doit avoir le comportement d'une équipe qui va lutter pour le maintien. C'est une grande alerte pour tout le monde. Il faut être lucides et voir ce qui se passe. (...) Aujourd'hui, on attendait une réaction. Les vingt premières minutes ont été cohérentes. Et après, on a eu trop de déchet, on a été trop timides dans les duels. On va être dixième ou douzième à l'issue de cette journée. Mais ce n'est pas tant le classement, c'est la dynamique qui inquiète. Il faut reconsidérer certaines choses" a déclaré l'entraineur rennais.