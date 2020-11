Rennes - Kurt Zouma donne quelques conseils à Camavinga (video)

Le Stade Rennais s'est fait éliminé de la Ligue des champions ce mardi soir après sa défaite (1-2) face à Chelsea. Les Bretons étaient proches de prendre le point du match nul mais se sont fait malheureusement sanctionner dans les dernières minutes de la rencontre par Olivier Giroud (90ème). Après une passe de Clément Grenier interceptée dans l'axe par Hakim Ziyech, l'international Marocain lance Timo Werner qui bute sur Alfred Gomis. Le gardien rennais repousse la balle dans les airs mais Olivier Giroud vient s'imposer et projeter le ballon de la tête sous la barre transversale.

À la fin du match, Kurt Zouma est venu voir son compatriote et rival du soir Eduardo Camavinga pour revenir sur cette perte de balle qui a coûté cher à Rennes. "Parfois, il faut balancer quand vous êtes derrière. Nous, c'est ce qu'on fait des fois. Quand il y a la pression, vous perdez les ballons et but. À chaque fois, c'est comme ça. C'est arrivé contre le PSG" a lancé le défenseur de Chelsea au prodige rennais.