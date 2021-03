Rennes - L'adjoint de Stéphan mis à l'écart

La mue se poursuit au Stade Rennais. Suite à la nomination de Bruno Génésio en tant qu'entraîneur principal, le SRFC devrait prochainement annoncé la mise à l'écart de Mathieu Le Scornet (37 ans). Selon le journal Ouest-France, l'adjoint de Julien Stéphan a été écarté hier par le directeur sportif Florian Maurice. Arrivé au club en 2003, Le Scornet était passé par l'école de foot et l'école de foot des Rouge et Noir. Connu au club pour être celui qui a repéré et recruté Eduardo Camavinga à Fougères, il sera remplacé par Philippe Bizeul, nouvel adjoint donc.