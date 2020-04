Rennes - L'éclairage de Stéphan sur ses relations avec Létang

Depuis son domicile, où il est actuellement confiné, Julien Stéphan a répondu aux questions de "L'Equipe du Soir". Après avoir juré fidélité au Stade Rennais, l'entraîneur des Rouge-et-Noir est revenu sur ses relations parfois tendues avec Olivier Létang, son désormais ex-président. "On m'a prêté beaucoup plus de pouvoir que je n'en ai", a notamment assuré le technicien.

"Il peut toujours y avoir quelques moments un petit peu plus compliqués entre un président, un directeur sportif et un entraîneur. Il y a beaucoup de choses fausses qui ont été dites à la suite de la démission du président Létang. Il y a au Stade Rennais un actionnaire. Un actionnaire qui est là depuis vingt ans et qui a pris une décision qu'il faut respecter. On m'a prêté beaucoup plus de pouvoir que je n'en ai", a lancé le technicien breton sur l'antenne de L'Equipe 21.