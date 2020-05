Rennes - L'hommage appuyé de M'Baye Niang à Hatem Ben Arfa

À l'occasion d'un live organisé sur le réseau social Instagram en compagnie de notre confrère journaliste de beIN Sports, Smaïl Bouabdellah, M'Baye Niang, l'attaquant du Stade Rennais, a révélé quel était le joueur le plus fort qu'il a croisé durant sa carrière. Le joueur sénégalais (25 ans) n'a pas hésité une seule seconde et a immédiatement évoqué un de ses anciens partenaires chez les Rouge-et-Noir en la personne de Hatem Ben Arfa.

"Pour moi c’est Ben Arfa. Il fait des trucs, pour moi c’est pas normal. J’ai vu énormément de joueurs, des Robinho super forts. Mais ce que Hatem peut faire avec un ballon, ce n’est pas normal. Je me rappelle un match contre Nantes en coupe de la Ligue, je crois. Je faisais des une-deux avec lui et je me disais : « mais attends, on fait des une-deux, je ne sais pas comment je fais pour comprendre. » Ce match, il a retourné Girotto, Pallois. J’étais sur le terrain, j’étais supporter. Ce n’était pas un truc normal. Il est super gentil. Quand tu ne le connais pas, tu vas le critiquer. Je lui ai dit : « t’es pas normal ». C’est le mec, quand t’as besoin de lui, genre contre Dijon, il y a 0-0, il prend la balle, il va dribbler, il va frapper et marquer. À Saint-Etienne, il dribble tout le monde, même le gardien. A la fin, il ne marque pas, mais c’est comme si il avait marqué. Hatem, Messi, Robinho, ce sont les mecs comme ça qui font ce genre de chose", a lancé le numéro 11 rennais, et de conclure : "Quand tu joues avec ce genre de mec, il faut profiter. Il ne faut pas leur cracher dessus". Nul doute que le principal intéressé saura apprécier ce bel hommage.