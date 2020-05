Rennes - La mise au point d'Holveck concernant la qualification en LDC

Officiellement troisième de Ligue 1 à la suite de l'arrêt du championnat par la LFP, le Stade Rennais est donc qualifié pour la première fois de son histoire pour le tour préliminaire de la prochaine Ligue des Champions. Mais le nouveau président du club breton intronisé mi-mars Nicolas Holveck a voulu se montrer prudent et réticent à toute forme d'emballement à la suite de cette annonce : "Non. Le Stade Rennais n'est pas en Ligue des Champions. C'est un constat. En plus, c’est une saison très compliquée car il faudra attendre la finale de la Ligue Europa, fin août, pour savoir où on sera exactement", a-t-il déclaré lors d'un entretien avec nos confrères de Ouest-France. "Habituellement, vous êtes fixés fin mai pour un début de compétition au mois d’août si vous êtes en Q3 et en play-offs, ou au mois de septembre. Là, on ne sera fixé que fin août."

Il a ensuite poursuivi son analyse : "Pour l'instant, on est en Q3. Si vous perdez, en Europa League ce sera comme l’année dernière, donc pas plus de revenus que la saison dernière. On est sur la route. Maintenant, à nous, avec Julien Stéphan, de conduire le club sur ce chemin, pour aller jusqu’au bout, jusqu’à la phase de groupes. (…) On peut rêver aujourd'hui, d’accord. Mais demain, il faudra arrêter de rêver et travailler pour y aller." Une tirade qui sonne comme un rappel à l'ordre.