Rennes - La mise au point de Stéphan et Holveck sur l'avenir de M'Baye Niang

Nicolas Holveck et Julien Stéphan, respectivement président et entraîneur du Stade Rennnais, ont évoqué le dossier M'Baye Niang en conférence de presse.

Le Stade Rennais a fait sa rentrée ce lundi avec une grande conférence de presse du trio : Julien Stéphan, Nicolas Holveck et Florian Maurice. Et forcément, l'un des grands thèmes de la conférence était l'avenir de M'Baye Niang. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs circulent autour d'un potentiel départ de l'attaquant sénégalais (25 ans) pour rejoindre l'Olympique de Marseille.

Mais à en croire le président Holveck, le club breton n'a reçu "aucune offre", pour le joueur qui était bien présent "à la reprise ce matin". "On a eu beaucoup de marques d'intérêt de plusieurs clubs mais on n'a eu aucune offre" affirme le dirigeant. "On n'a pas eu un coup de téléphone de Marseille. M'Baye est Rennais aujourd'hui. Il a fait part de, peut-être, évoluer sous d'autres cieux, mais pas de manière aussi véhémente que la presse l'a relaté. Pas du tout".

Julien Stéphan, l'entraîneur du Sénégalais, a aussi évoqué ce dossier bien compliqué, entre les différentes déclarations du joueur et les rumeurs de ces dernières semaines. Au final, il attend de discuter avec son joueur pour connaître son ressenti. "Je n'ai pas envie de juger la communication de M'Baye. On a eu des relations avec lui d'une extrême franchise, d'une extrême honnêteté. Quand je suis arrivé, il avait fait 5 mois et il avait mis un but. Ensuite en 14 mois il en a mis 28. On a toujours très bien fonctionné ensemble. Il sait que j'ai une grande confiance en lui, il connait exactement notre mode de fonctionnement. On va se retrouver, on va discuter et ça se fera en toute honnêteté et franchise" prévient le technicien. "Je dois d'abord discuter avec lui en face à face pour pouvoir entendre ce qu'il a à dire. Je ne vais pas juger ce qui a été dit dans la presse, je préfère que ça se fasse entre quatre yeux. Il a vécu depuis un an et demi sa meilleur période sportive de toute sa carrière, on discutera, on échangera et on verra tout ce qu'il se passera". Le message est clair.