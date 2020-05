Rennes - La mise au point du club au sujet des propos de Nicolas Holveck

"Sur le fond, Jean-Michel Aulas a raison ! Et personne ne dit le contraire" a déclaré ce samedi Nicolas Holveck, le président rennais, sur les ondes de RTL, ajoutant également qu'on "ne peut pas contester les décisions qui viennent de là-haut". Suite à cette sortie, les propos du patron des Rouge-Et-Noir ont été commentés et le club breton n'a visiblement pas apprécié la façon dont cela a été fait. Quelques minutes après les déclarations de son président, le Stade Rennais a publié un communiqué pour "apporter une précision concernant la reprise des propos tenus par son Président Nicolas Holveck sur RTL sur une possible reprise du championnat."

"En aucun cas il n’a validé cette possibilité à l’antenne. Nicolas Holveck dément formellement les informations reprises dans l'article de l'Équipe. Le Président du Stade Rennais F.C. a convenu que l’arrêt du championnat a été décidé rapidement mais a vite rappelé qu’il s’agissait d’une décision présidentielle. Décision que jamais le Président des Rouge et Noir ne contestera" a écrit le club.