Rennes - La réaction de Julien Stéphan après la défaite face au Benfica Lisbonne

Hier soir, le Stade Rennais s'est incliné sur la pelouse du Benfica Lisbonne (2-0, résumé), en amical. Une défaite débriefée en conférence de presse par Julien, Stéphan, l'entraîneur des Rouge-et-Noir. "Il y a beaucoup d’enseignements à tirer. À ce niveau-là, ce n’est pas parce qu’on est bien dans le match qu’on est forcément devant au tableau d’affichage. C’est ce qu’il s’est passé en première période", a lancé le technicien breton, dans des propos rapportés par le site officiel du SRFC.

"On a le sentiment d’avoir fait une bonne première mi-temps sur le plan collectif. Suite à une perte de balle on se fait contrer et il y a ce penalty. C’est regrettable car ils n’ont pas grand-chose. Ensuite, les coups de pied arrêtés sont très importants. On a été passifs sur ces phases de jeu-là. Contre des adversaires comme le Benfica, la moindre erreur se paye cash. En terme de rythme, la première mi-temps a été très intéressante", a conclu Julien Stéphan.