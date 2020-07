Rennes - La réaction de Julien Stéphan suite à l'arrivée de Martin Terrier

Comme relaté dans notre média il y a quelques minutes, Rennes a mis la main sur Martin Terrier (23 ans), débarqué en Bretagne en provenance de l'Olympique Lyonnais. Une signature qui comble de bonheur Julien Stéphan, l'entraîneur des Rouge-et-Noir.

"Sa signature est une grande satisfaction. C’est un joueur que l’on suit depuis un moment. On avait essayé de le faire venir la saison dernière déjà. On s’était renseigné sur le possibilité de le faire. Ça se concrétise cette année. C’est un joueur intelligent, généreux, polyvalent et qui entre bien dans un projet collectif. Il va nous apporter de la profondeur. Il a beaucoup de qualités. J’espère qu’il trouvera un contexte favorable pour qu’il puisse s’épanouir. On va créer toutes les conditions pour que ce soit le cas", a indiqué le technicien breton sur le site officiel du SRFC.