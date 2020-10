Rennes - La réponse ironique de Julien Stéphan sur la crise

Deux jours après le premier match de l'histoire du Stade Rennais en Ligue des Champions, 1-1 face à Krasnodar, Julien Stéphan est apparu en conférence de presse cet après-midi. Interrogé sur une éventuelle méforme des siens suite trois matchs nuls, le technicien français a dédramatisé.

"C'est la crise, je pense qu'on peut le dire, on est en crise. On n'a pas perdu un match depuis février donc on est en grande crise !" a ironisé le coach breton. "Dans une saison il y a des cycles, des moments où tout se passe bien, où on a de la réussite, et d'autres où on a un petit peu moins de réussite"

L'entraîneur rennais s'est ensuite livré à une analyse plus poussée du match face à Krasnodar. "Le match de mardi n'a pas montré qu'on était moins bien. Dans le contenu, il était très rassurant. Physiquement on a fini encore très fort, on les a fait craquer tardivement, à la 80e minute. D'autres équipes un peu moins bien physiquement auraient craqué avant. On pensait qu'ils craqueraient plus tôt mais ils ont fait une prestation athlétique de très très haute volée. Avec des chiffres exceptionnels en termes de volume de courses, on n'avait jamais vu ça, on n'avait jamais rencontré ça."