Rennes - LDC : Nicolas Holveck a déjà une préférence pour le tirage au sort

Le Stade Rennais est directement qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des Champions grâce aux victoires du FC Séville et du Shakhtar Donetsk ce mardi soir, en quart de finale de la Ligue Europa . Le président rennais, Nicolas Holveck, a réagit à cette qualification sur La chaîne L'Équipe. "Nous étions des spectateurs un peu plus attentifs ce soir (hier soir, ndlr). On sait maintenant où on va", a-t-il expliqué. "On aura plus de certitudes sur la fin du mercato. On avait déjà des cibles bien déterminées. On avait encore trois postes (deux défenseurs centraux et un attaquant axial) à pourvoir. On pourra éventuellement recruter quelques compléments et étoffer l'effectif en vue de la Ligue des champions. On cherche à composer une équipe bien équilibrée".

Pour le tirage au sort, le dirigeant breton a une préférence. "J'ai jamais joué le Real. Donc pourquoi pas le Real Madrid?", a-t-il annoncé. Un clin d'oeil à Eduardo Camavinga, dans le viseur des Merengue ? "Le dossier Eduardo est commencé depuis très longtemps, on sait, et nous et lui, où l'on veut aller. Je pense que pour lui c'est une satisfaction énorme de disputer cette compétition avec son club formateur", a précisé Holveck.