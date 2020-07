Rennes - Le chantier de la défense centrale est lancé

Qualifié au moins pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions, le Stade Rennais sera actif cet été pour se renforcer, et notamment pour le poste de défenseur central. D'après L'Equipe, le club breton a déjà ciblé trois priorités : Axel Disasi (22 ans, Reims), Benoît Badiashile (19 ans, Monaco), et Mohammed Salisu (21 ans, Valladolid).

En plus de ces trois jeunes talents, Florian Maurice, le nouveau directeur technique, s'est également penché sur les cas de Marcos Senesi (23 ans, Feyenoord), et Pape Abdou Cissé (24 ans, Olympiakos). L'ancien boss de la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais est en contact régulier avec l'Argentin et le Sénégalais.