Rennes - Le club ne lâche pas Florian Maurice

Fortement intéressé par le profil de Florian Maurice pour occuper le poste de directeur sportif, le Stade Rennais entend prendre sa chance dans ce dossier.

A Rennes, l'organigramme ne cesse d'évoluer ces derniers mois. Suite à l'éviction d'Olivier Létang de son poste de président du club début février, Jacques Delanoë a assuré l'intérim quelques semaines. Mercredi, le club breton a finalement officialisé l'arrivée de Nicolas Holveck à sa tête, comme cela était attendu. Mais le club ne souhaite pas s'arrêter là et veut désormais recruter un directeur sportif ou un directeur du recrutement. Si ce dossier n'est pas des plus urgents, un nom se détache nettement du côté de Rennes et il s'agit de Florian Maurice, l'actuel responsable de la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais.

Après une première approche pourtant infructueuse, les dirigeants rennais ont creusé un peu plus et semblent avoir trouvé une brèche pour tenter de convaincre l'homme de 46 ans. D'après les révélations de L'Equipe, l'arrivée de Juninho au poste de directeur sportif l'été dernier a considérablement réduit le champ d'action de Florian Maurice. Or, sans être conflictuelle, la relation entre les deux hommes serait froide, si bien que le responsable de la cellule de recrutement s'interrogerait sur son avenir. Malgré de bonnes relations avec les dirigeants lyonnais, ce dernier pourrait-il se laisser tenter par une nouvelle expérience ?

S'il le souhaite, il ne devrait pas avoir de mal à trouver un nouveau challenge puisque Rennes n'est pas la seule équipe intéressée. En France, Monaco s'est également penché sur le dossier, tout comme Tottenham outre-Manche. Toujours d'après nos confrères, en cas de départ à Rennes, Florian Maurice pourrait même être suivi par Jérôme Bonnissel, son bras droit à Lyon. "Je l'ai vu mercredi ou jeudi dernier, il était très bien à son poste. Cela fait partie des choses qui parcourent les réseaux sociaux. Il s'entend très bien avec Juninho (Ndlr, le directeur sportif). Il fait partie de l'équipe. Je n'imagine pas qu'il puisse aller rapidement à Rennes. Maintenant, la vie est faite de changements. J'espère que Florian va rester avec nous parce que je l'apprécie" expliquait Jean-Michel Aulas il y a quelques jours. La balle est désormais dans le camp de Florian Maurice.