Rennes - Le groupe de Julien Stéphan pour le choc à Lille

A l'occasion de la première journée de Ligue 1, le Stade Rennais se déplace à Lille pour un très beau choc du samedi soir (21h00). Sans Nyamsi et Léa-Siliki (blessés), mais aussi Diallo, El-Mokeddem, Traoré, Grenier et Siebatcheu (écartés du groupe), les Bretons devraient présenter un visage plus que séduisant au stade Pierre Mauroy. La recrue lyonnaise Martin Terrier fera ses débuts ce soir, pendant que Eduardo Camavinga, qui a confirmé qu'il resterait en Bretagne cette saison, devrait faire des merveilles au milieu de terrain.

LE GROUPE DU STADE RENNAIS F.C

Mendy, Salin - Da Silva, Aguerd, Maouassa, Boey, Brassier, Gélin, Soppy, Truffert - Camavinga, Nzonzi, Bourigeaud, Laurienté, Martin, Tait - Raphina, Niang, Terrier, Da Cunha, Del Castillo, Gboho, Hunou, Rutter