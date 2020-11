Rennes - Le groupe rennais pour le déplacement à Paris

Le Stade Rennais se déplace ce samedi à 21 heures au Parc des Princes dans le cadre de la 10ème journée de Ligue 1. Pour ce match face au Paris Saint-Germain, Julien Stéphan a convoqué un groupe de 20 joueurs. Eduardo Camavinga et Faitout Maouassa sont tous les deux en phase de reprise et ne seront donc pas du voyage pour Paris. Daniele Rugani, Brandon Soppy et Jonas Martin sont quant à eux blessés et ne participeront pas à la rencontre. M'Baye Niang de son côté n'a pas été retenu par le coach breton.

Ligue 1 - 10e Journée Paris 3 - 02 - 0 Rennes M. Kean 11'

A. Di María 21'

A. Di María 73'



LE GROUPE DU STADE RENNAIS

Gomis, Salin - Dalbert, Truffert, Da Silva, Aguerd, Nyamsi, Assignon, Traoré - Bourigeaud, Grenier, Léa-Siliki, Nzonzi - Del Castillo, Doku, Gboho, Guirassy, Hunou, Tait, Terrier.