Rennes - Le mea culpa de Stéphan

Rennes marque le pas. A Reims, les Bretons se sont inclinés lors de la 25ème journée de Ligue 1 (1-0) et ont enchaîné un troisième match sans victoire en championnat. Un faux pas qui pourrait faire les affaires de Lille ou Marseille qui s'affrontent ce dimanche soir (21h). A l'issue du match, Julien Stéphan a fait son mea culpa, concédant que ce revers était lié à ses décisions. "Je prends l'entière responsabilité de cette défaite. Je n'ai pas fait les bons choix. Je n'ai pas bien préparé mes joueurs. On sort de neuf matches en un mois. J'ai donc fait six changements par rapport au match de Coupe de France mais je n'ai pas pris les bonnes options" a-t-il expliqué.

"On n'a pas fait un match convaincant, loin de là. On a affiché trop de nervosité alors que c'est à moi de tranquilliser les joueurs. On a eu du mal à sortir les ballons et à combiner devant. Il n'y avait pas de liant. On est frustré de perdre sur un penalty car c'était un match fermé, même si Reims a eu plus d'opportunités que nous et leur victoire est méritée" a ajouté l'entraîneur rennais, avant de conclure : "je ne parle pas de la troisième place car il reste un tiers du championnat et on doit d'abord retrouver de la fraîcheur et de la qualité dans le jeu. On ne s'est quasiment pas entraîné depuis un mois car on enchaîne les matches, j'espère qu'on va pouvoir s'améliorer cette semaine."