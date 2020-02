Rennes - Le message sans langue de bois de Niang suite au départ de Létang

Alors que le Stade Rennais est toujours en course en Coupe de France et pour la qualification en Ligue des Champions, l'éviction d'Olivier Létang, vendredi, a fait l'effet d'un petit raz de marée du côté du club breton. D'après les premières informations, le désormais ex-dirigeant rennais aurait, entre autre, payé sa relation tendue avec Julien Stéphan. Au sein du club, certaines personnes n'ont que très peu goûté ce choix inattendu, à commencer par plusieurs joueurs. M'Baye Niang en fait partie et n'a pas hésité à s'exprimer publiquement quelques heures après l'annonce.

"Que personne n'oublie tout ce qui a été fait pour ce club, qui a conçu l'équipe actuelle et tout ce qui fait que c'est devenu un club respecté en Europe. Dont MOI" a commenté l'attaquant sénégalais sur son compte Twitter, en réponse à un tweet au sujet de son refus de s'entraîner le jour-même. Egalement cité parmi les joueurs ayant refusé de prendre part à la séance d'entraînement, Hamari Traoré, toujours via Twitter, a démenti l'information. "Ah bon ? Merci de me l’apprendre ! Désolé j’étais sur la pelouse cet après-midi avec M'Baye Niang et toute l’équipe pour préparer le match de demain" a-t-il commenté. Selon RMC Sport, Olivier Létang aurait lui-même convaincu les joueurs de participer à l'entraînement.