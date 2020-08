Rennes - Le point mercato de Nicolas Holveck

En conférence de presse ce lundi après-midi, Nicolas Holveck, le président du Stade Rennais, a fait un point mercato. Le dirigeant des Rouge-et-Noir a confirmé que son équipe était encore en quête d'un renfort pour son axe défensif et un pour sa ligne offensive.

"Pour l'instant, on a perdu aucun des joueurs qu'on souhaitait conserver. Tous les joueurs sont là. Il y a aussi Steven Nzonzi, dont le prêt a été prolongé automatiquement. Il y a aussi le retour des blessés comme Jonas Martin ou Flavien Tait. Aujourd'hui, on n'est pas en retard dans nos plans. On a encore deux cibles prioritaires devant et derrière. Le fait d'être en Ligue des Champions fait qu'on ne se privera pas de se renforcer", a confié le patron du club breton, et de préciser : "Les prolongations font aussi partie des bonnes nouvelles à annoncer prochainement".