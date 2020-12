Rennes - Le président Holveck conforte Stéphan dans ses fonctions

Le Stade Rennais n'a gagné qu'un seul de ses douze derniers matches toutes compétitions confondues et reste sur une défaite à la maison contre le Racing Club de Lens (0-2, 13ème journée de Ligue 1). Le club breton vit une très mauvaise passe, qui n'entraînera pas l'éviction de Julien Stéphan. Interviewé par RMC Sport, Nicolas Holveck, le président des Rouge-et-Noir, a confirmé dans ses fonctions l'entraîneur français de 40 ans.

"Julien est à Rennes depuis dix ans. Il connaît le club mieux que personne. Notre projet tourne autour du centre de formation, il connaît tous les jeunes. Le projet du club à long terme, Julien l'incarne mieux que personne. Qu'est-ce qu'un nouveau coach va venir faire demain ? Le projet à long terme repose sur ce coach qui est issu du cru. Je crois à beaucoup de stabilité avec Julien, Florian (Maurice) et le personnel. C'est pour moi un élément essentiel. Sans cette stabilité, on n'y arrivera pas. Il y a des éléments contraires, une spirale qui n'est pas bonne mais on va s'en sortir ensemble. Sur le long terme, je suis convaincu qu'il n'y a pas une question à se poser", a indiqué le boss du club breton, à la veille de la réception du FC Séville dans le cadre de la 6ème et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions.